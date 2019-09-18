После очередного заседания Военного комитета НАТО, которое состоялось в Словении, председатель Объединенного комитета начальников штабов США заявил, что «военное превосходство альянса над Россией сильно подорвано» и необходимо срочно выстраивать новую стратегию.
По словам генерала Джозефа Данфорда, Россия и усиливающийся Китай наглядно демонстрируют, что «постсоветские годы неоспоримого мирового господства США подходят к концу, и трансатлантический альянс вынужден принимать эту новую реальность».
«В Грузии, Украине и Сирии Москва продемонстрировала готовность применить военную силу для защиты своих стратегических интересов и сохранения того, что она считает своей сферой влияния. Зачастую эти интересы находятся в прямой оппозиции к американским и натовским целям,» -сказал, выступая перед журналистами в среду, 19 сентября, Данфорд.
Также он отметил, что начальники обороны НАТО "признают этот новый баланс", и предположил, что это было одной из движущих сил стратегического плана Мэя.
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Фото: Global Look Press
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