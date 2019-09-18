Американский президент Дональд Трамп потребовал от Министерства финансов ужесточить санкции в отношении Ирана.
"Я только что дал поручение министру финансов значительно ужесточить санкции против Ирана", - написал президент США на своей странице в Twitter.
Напомним, 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники, однако в США обвинили в причастности к атакам на нефтяные объекты власти Ирана. Официальный Тегеран назвал подобные заявления безосновательными.
Ранее агентство Bloomberg сообщало о том, что Трамп допускает возможность смягчения санкций в отношении Ирана с целью способствовать своей встрече с иранским президентом Хасаном Роухани. Глава Белого дома опроверг эту информацию. По словам президента США, он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий.
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