Афганские СМИ сообщили о "тайной помощи" России талибам

Афганская газета "Хевад", публикуемая на языке пушту, в номере от 15 сентября текущего года опубликовала статью о "тайной помощи" талибам со стороны России. В материале сообщалось о встрече представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в Российской Федерации) со спецпредставителем президента России по Афганистану.

Также журналисты издания утверждают, что в их распоряжении есть документы о вывозе военной техники талибов в Таджикистан для ремонта. Еще одна афганская газета "Этелаат-е Руз" 15 сентября тоже опубликовала статью антироссийской направленности с заголовком "Россия - главный "выгодоприобретатель" от срыва американо-талибских переговоров".

Посольство России в Афганистане обратило внимание на публикации и прокомментировало ситуацию. Российские дипломаты назвали обе статьи "срежиссированным вбросом", цель которого была дискредитировать заинтересованность Москвы в "в части построения мирного и стабильного Афганистана".

В российском посольстве припомнили, что около года назад в афганских СМИ уже появлялась информация такого рода.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как делегация талибов посетила Москву сразу после срыва переговоров с США. Делегация провела встречу со спецпредставителем президента РФ по Афганистану Замиром Кабуловым.

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