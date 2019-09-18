РФ оказалась на 12 месте в "индексе готовности к будущему" среди G20

ВЦИОМ совместно с международным дискуссионным клубом "Валдай" презентовал результаты исследования "Индекс готовности стран к будущему-2019". В проекте участвовали страны "Большой двадцатки". Россия заняла 12 место в рейтинге готовности к будущему среди стран G20.

Исследование проводилось на основе открытых статистических данных и экспертных опросов по десяти крупным отраслям: экономика, международное влияние, система управления, безопасность и суверенитет, ресурсы и экология, общество, наука, коммуникации и культура, а также технологии и образование.

На основе результатов исследования странам "Большой двадцатки" присваивались оценки от 1 до 100 баллов. Самую высшую оценку и, соответственно, первое место в рейтинге получили США. Второе и третье место заняли Германия и Великобритания (93 и 88 баллов). Четвертое и пятое место заняли Япония и Южная Корея (87 и 74 балла). Россия получила всего 38 баллов и заняла 12 позицию рейтинга.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала слова президента России Владимира Путина о готовности страны к вызовам и переменам. Российский лидер также отметил, что скорость и масштаб изменений в мире не имеют аналогов за всю историю, поэтому именно сейчас так важно всем объединить свои силы для решения общих задач. Путин пригласил всех желающих к равноправному сотрудничеству.

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