Рогозин отметил роль борьбы с астероидами в международных отношениях

Международное сотрудничество в области борьбы с астероидами сближает разные страны и способствует "взрывному" развитию технологий. В этом уверен генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что именно поэтому европейские страны и США решили не вводить санкции в отношении "Роскосмоса". "Надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе", - подчеркнул Рогозин.

В ходе встречи со студентами Балтийского государственного технического университета им Д. Ф. Устинова в Санкт-Петербурге он подчеркнул, что в настоящее время человечеству необходимо понять, какие угрозы исходят из космоса.

Ранее Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Соответствующее соглашение подписали "Роскосмос" и и Китайская национальная космическая администрация.