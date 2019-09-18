Польша не пропустила на совещание ОБСЕ крымского депутата

Польша отказала в визе депутату крымского парламента для участия в совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по правам человека в Варшаве.

"Мы подали документы, но в визе они отказали. Мне непонятно, почему принято такое решение, ведь Польша выбрана лишь площадкой, где собираются все страны ОБСЕ", - сказал депутат, передает агентство РИА"Новости".

Делегат планировал выступить с докладом о развитии системы образования Крыма с момента воссоединения полуострова с Россией. Однако Польша фактически лишила представителя коренного крымского народа возможности рассказать и донести свою позицию, подчеркнул депутат.

Ранее член украинской делегации попытался помешать выступлению представителя Крыма Марии Волконской в ходе дискуссии ОБСЕ. Украинец обратился к модератору с требованием не давать ей слово, поскольку Крым является "оккупированной" территорией.