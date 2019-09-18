Проект программы углубленной интеграции с Россией не несет угрозы суверенитету и независимости Белоруссии. С таким заявлением выступил министр экономики страны Дмитрий Крутой.
"Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Республики Беларусь", - отмечает министр.
Он также добавил, что публикация проекта программы повредит двусторонним переговорам. "Публикация проекта программы противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса", - заключил Крутой.
Напомним, ранее "Коммерсантъ" опубликовал в изложении проект программы интеграции Белоруссии и России. По словам журналистов, степень интеграции позволяет говорить о том, что "фактически на уровне экономики речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".
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