Минск не считает интеграцию с РФ угрозой независимости Белоруссии

Проект программы углубленной интеграции с Россией не несет угрозы суверенитету и независимости Белоруссии. С таким заявлением выступил министр экономики страны Дмитрий Крутой.

"Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Республики Беларусь", - отмечает министр.

Он также добавил, что публикация проекта программы повредит двусторонним переговорам. "Публикация проекта программы противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций и формирования в обществе искаженных представлений относительно интеграционного процесса", - заключил Крутой.

Напомним, ранее "Коммерсантъ" опубликовал в изложении проект программы интеграции Белоруссии и России. По словам журналистов, степень интеграции позволяет говорить о том, что "фактически на уровне экономики речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства".