Кравченко: Украина готовит отвод войск в Донбассе

Командующий "Операцией объединенных сил" (аналог "АТО") генерал-лейтенант Владимир Кравченко рассказал о приготовлениях командования к отводу вооружения и войск вдоль всей линии соприкосновения.

"Уже приступили к приготовлениям по отводу вооружения и войск по всей линии соприкосновения. Задача была получена от начальника генерального штаба ВСУ, министра обороны Украины и президента страны Владимира Зеленского", - рассказал Кравченко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко презентовал "формулу Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. По его словам, на выполнение "формулы Зеленского" отводится год. Если Киеву не удастся за это время прекратить вооруженный конфликт, то будут приняты "новые радикальные меры". Пристайко привел пример одного из пунктов "формулы Зеленского". Он утверждает, что украинским пенсионерам, которые остались "по ту сторону" нужно каждые два месяца пересекать границу,чтобы получить "несчастную пенсию". Новое правительство хочет сделать так, чтобы пенсионеру нужно было приезжать для идентификации не более одного раза в год.

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