Бывший руководитель внешней разведки Украины Николай Маломуж уверен, что Крым неизбежно вернется под контроль Киева. Жители полуострова сами попросят принять их обратно, когда Украина окрепнет и станет мощной державой благодаря поддержке Запада.
По его словам, в Крыму необходимо создать зону свободной торговли, где "американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг". Он также предложил отстранить от должности действующего главу полуострова Сергея Аксенова, чтобы провести "свободные выборы".
"Мы сделаем шаг к возвращению, они сами побегут в этой ситуации", - сказал экс-разведчик в интервью порталу "ПолитНавигатор".
Маломуж призвал Киев не "гнобить крымчан", а представить им максимально широкий спектр возможной, чтобы полуостров контролировался украинской властью "и экономически, и информационно".
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