Сноуден представил автобиографическую книгу в Берлине

Бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден провел телемост с жителями Берлина из России. Он представил берлинцам автобиографическую книгу Permanent Record: Meine Geschichte (в переводе: "Постоянная запись: моя история"). Мероприятие было организовано издательской группой Die Zeit и издательством S. Fischer Verlage.

В начале мероприятия Сноуден сказал, что очень рад общению с жителями Берлина. Он рассказал о событиях, которые легли в основу книги: работа в американских спецслужбах, разоблачение программ слежения за пользователями интернета, а также переезд в Россию.

"Уже шесть лет я живу в изгнании. Семью могу видеть один раз в год, но считаю, что мне еще повезло. То, что Россия предоставила мне убежище показывает, насколько эта страна проводит независимую внешнюю политику. Ни один союзник США по эту сторону океана не смог бы предоставить защиту такому информатору как я", - рассказал Сноуден.

Бывший сотрудник американских спецслужб отметил, что когда он начал свою деятельность в ЦРУ, его "переполняла гордость". Он добавил, что не считает свои действия "нарушением клятвы", поскольку он клялся не нарушать конституцию США, которую Сноуден так и не нарушил, в отличии от спецслужб.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что Эдвард Сноуден допустил вмешательство России в выборы президента США в 2016 году.

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