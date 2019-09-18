Департамент ООН заявил о росте числа мигрантов в мире

За последние десять лет в мире значительно выросло число мигрантов. Об этом говорят данные, которые опубликовал Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН. Большинство мигрантов в настоящее время находятся в странах Европы.

"Число международных мигрантов в мире достигло примерно 272 млн в 2019 году, что на 51 млн больше чем в 2010 году. В настоящее время международные мигранты составляют 3,5% населения мира, по сравнению с 2,8% в 2000 году", - отмечают в организации.

В европейских странах находятся порядка 82 млн мигрантов, в Северной Америке - 59 млн, а в Северной Африке и Западной Азии - 49 млн.

Ранее власти Германии предложили высылать мигрантов из страны и лишать их статуса беженцев, если они часто посещают родину. Подобные поездки говорят о том, что мигрантам не грозит опасность, считают немецкие политики.