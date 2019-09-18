Западу становится все сложнее придерживаться антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
В интервью немецкому изданию Welt он объяснил, что ограничительные меры далеко не идеальны, поэтому западные страны перестают их соблюдать. "Тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", - подчеркнул министр.
Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывы американского президента Дональда Трампа к возвращению Москвы в "Большую восьмерку" являются самыми очевидными примерами отхода от санкций, считает глава МИД Украины.
При этом он уверен, что антироссийские санкции - не самоцель. Киев не стремится к тому, чтобы "сделать России больно", а хочет "жить счастливо вместе", заключил украинский министр.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.