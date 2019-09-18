Глава МИД Украины: Западу тяжело соблюдать санкции против России

Западу становится все сложнее придерживаться антироссийских санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

В интервью немецкому изданию Welt он объяснил, что ограничительные меры далеко не идеальны, поэтому западные страны перестают их соблюдать. "Тем не менее они наносят вред российской экономике. И это побуждает россиян двигаться в правильном направлении", - подчеркнул министр.

Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ и призывы американского президента Дональда Трампа к возвращению Москвы в "Большую восьмерку" являются самыми очевидными примерами отхода от санкций, считает глава МИД Украины.

При этом он уверен, что антироссийские санкции - не самоцель. Киев не стремится к тому, чтобы "сделать России больно", а хочет "жить счастливо вместе", заключил украинский министр.