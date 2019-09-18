Депутат Госдумы посчитал полезным объединение Украины и Белоруссии с РФ

Украина и Белоруссия расцветут, когда объединятся с Россией в единое государство. Такое мнение выразил депутат Государственной думы Владимир Жириновский.

По его словам, вопрос об объединении необходимо поставить прямо, а не выдумывать проекты частичной интеграции экономических систем. "Белоруссия расцветет, когда мы снова станем одним государством. Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро, потому что обеспечен огромными ресурсами. И с Украиной тоже самое. Мы исторически жили вместе, а сейчас нужно лишь восстановить это", - написал депутат в своем канале в Telegram.

Политик подчеркнул, что в едином государстве нельзя ограничивать свободу людей, также должны сохраниться национальные газеты, театры, школы, однако "удобнее все-таки использовать общий язык".

"Я хорошо помню советское время. Тогда многие нерусские по национальности с удовольствием говорили по-русски. Например, я часто бывал в Абхазии. Там живут грузины, абхазы, русские, эстонцы, армяне, и все говорят между собой по-русски. Не учить же им по пять языков?" - риторически спросил депутат.

Парламентарий уверен, что в едином государстве не следует указывать национальность в принципе, а "просто быть гражданами одной страны".