Белоруссия будет делать все для того, чтобы дипломатические отношения постсоветской республики с Соединенными Штатами Америки развивались.
Об этом в ходе встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Дэвидом Хейлом в Минске заявил действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает ТАСС.
Глава постсоветской республики напомнил, что во времена Второй мировой войны США и Белорусская Советская Социалистическая Республика в составе СССР были союзниками.
Ненормально, подчеркнул Лукашенко, что в современном мире сражавшиеся против общего врага союзники имеют "скажем так, слабые отношения".
Дэвид Хейл же в свою очередь отметил, что Соединенные Штаты Америки "пристально" следят за ситуацией с безопасностью в Восточной Европе. Поддержка суверенитета и независимости Белоруссии, заявил заместитель госсекретаря США по политическим делам, является одним из приоритетных направлений внешней политики Вашингтона.
Отметим, что в последние годы отношения США и Белоруссии действительно значительно улучшились. Не последнюю роль в налаживании контактов Вашингтона и Минска сыграла роль постсоветской республики в урегулировании конфликта на юго-востоке соседней Украины.
Недавно, когда Польша заговорила о размещении баз НАТО на своей территории, Александр Лукашенко пригрозил Варшаве, что Белоруссия и Россия тоже "разместят что-нибудь".
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