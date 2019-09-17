Верховный административный суд Болгарии рассмотрел иск консорциума "Газовое развитие и расширение в Болгарии", который пытался оспорить выбор подрядчика для строительства газопровода "Турецкий поток".
Судья отклонил иск консорциума и разрешил саудовской компании Arkad Engineering продолжить строительство газопровода.
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