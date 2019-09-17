Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.