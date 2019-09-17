Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается от переговоров с США на всех уровнях.
Так чиновник прокомментировал информацию в СМИ о возможной встрече иранского и американского лидеров в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Хаменеи подчеркнул, что все иранские чиновники и другие официальные лица единодушны в вопросе проведения переговоров с Соединенными Штатами.
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