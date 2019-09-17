Украину не пригласили на саммит НАТО из-за разногласий Киева с Венгрией

Украина не получит приглашение на саммит Североатлантического альянса в Лондоне, Великобритания.

Об этом сообщил вице-премьер постсоветской республики по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, сообщает "Взгляд".

Украину не пригласили на саммит НАТО в Британии из-за разногласий с Венгрией, отметил Кулеба. Будапешт, заявил специалист, блокирует взаимодействие Киева с Североатлантическим альянсом.

Напомним, что Венгрия требует вернуть проживающим в украинском Закарпатье венграм право на обучение на родном языке. Украина же обвиняет Венгрию в том, что страна пытается создать свой анклав на подконтрольных Киеву территориях.

Отметим, что Украина является первой постсоветской страной, заключившей сотрудничество с альянсом. В годы президентства Виктора Януковича, напомним, Украина проповедовала внешнеполитическим курсом внеблоковый статус страны. После государственного переворота 2014 года же Украина вновь возобновила курс на вступление в НАТО и Евросоюз.

Ранее средства массовой информации сообщали, что Будапешт тайно раздавал в Закарпатье паспорта Венгрии.

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