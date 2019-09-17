Первая встреча Зеленского и Путина может пройти в октябре

Первая встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может произойти уже в октябре. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Издание отмечает, что вопрос переговоров будет обсуждаться уже завтра 18 сентября. Встреча лидеров может произойти только в том случае, если будет утвержден и подписан план Штайнмайера.