Первая встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может произойти уже в октябре. Об этом сообщил "Коммерсантъ".
Издание отмечает, что вопрос переговоров будет обсуждаться уже завтра 18 сентября. Встреча лидеров может произойти только в том случае, если будет утвержден и подписан план Штайнмайера.
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