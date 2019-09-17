Президент США Дональд Трамп раскрыл информацию о том, что в начале его президентства в 2017 году в стране был дефицит боеприпасов. По словам Трампа, об этом ему сообщил тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис. На одном из совещаний, посвященных военной обстановке, он обратился к Трампу и заявил об ужасной ситуации с боеприпасами.
"Мэттис не просто рассказал о дефиците. По его словам, еще немного и в стране бы просто закончилось вооружение. Я ответил ему, что больше не хочу слышать эти слова и приказал в кратчайшие сроки исправить положение. Сейчас у нас достаточно вооружения, чтобы ответить каждому, а также есть лучшие истребители в мире, которые все хотят купить", - рассказал Трамп журналистам.
Президент США подчеркнул, что не собирается никого обвинять в этой ситуации, но такое "наследство" ему осталось от прошлого главы государства - Барака Обамы.
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