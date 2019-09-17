Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что готов продолжить диалог с представителями венесуэльской оппозиции. Об этом он рассказал после заключения договора с некоторыми оппозиционерами. Стороны договорились о создании Национального совета для диалога во имя мира, в рамках которого будет осуществляться взаимодействие представителей власти и оппозиционеров.
В рамках созданной структуры уже были достигнуты первые договоренности. Например, политики пришли к соглашению о созыве нового Центризбиркома, а также об освобождении заключенных. Соответствующие договоренности были подписаны лидерами трех оппозиционных партий "Изменимся", "Решение для Венесуэлы", а также "Прогрессивный авангард".
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