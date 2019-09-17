Белоруссия пресекла схему поставок оружия из Украины в РФ

Председатель белорусского Государственного таможенного комитета Юрий Сенько рассказал о пресечении схемы контрабанды оружия в Российскую Федерацию и страны Европы через Белоруссию. Белорусские таможенники совместно с КГБ провели спецоперацию по задержанию контрабандистов.

Выяснилось, что контрабандисты переправляли крупные партии оружия в Литву и Россию. По завершению спецоперации российские таможенники выявили около девяти тысяч боеприпасов, а также большое количество пистолетов, автоматов и винтовок.