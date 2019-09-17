Председатель белорусского Государственного таможенного комитета Юрий Сенько рассказал о пресечении схемы контрабанды оружия в Российскую Федерацию и страны Европы через Белоруссию. Белорусские таможенники совместно с КГБ провели спецоперацию по задержанию контрабандистов.
Выяснилось, что контрабандисты переправляли крупные партии оружия в Литву и Россию. По завершению спецоперации российские таможенники выявили около девяти тысяч боеприпасов, а также большое количество пистолетов, автоматов и винтовок.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.