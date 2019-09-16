Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала "112.Украина"

Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания. Таким образом, телеканал в ближайшее время может прекратить вещание из-за отзыва лицензии.

Руководство канала ожидает заседания Национального совета по вопросам телевидения, которое пройдет 19 сентября. Совет может продлить лицензию телеканала, однако в руководстве предприятия считают, что это маловероятно.

Ситуация вокруг телеканала "112.Украина" обострилась месяц назад, когда Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело, в рамках которого может быть арестовано все имущество телеканала.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что жители Киева, столицы Украины, в очередной раз заблокировали движение электропоездов. На этот раз - на станции "Троещина-2". Инцидент произошел 12 сентября.

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