Подданные Соединенного Королевства массово жалуются в социальных сетях на нашествие пауков.
Об этом сообщает британская ежедневная газета The Daily Mail, передает агентство новостей РИА.
Многим жителям Великобритании приходится обращаться за медицинской помощью из-за укусов членистоногих. И неудивительно — из 650 обитающих в Британии видов пауков опасность для человека представляют сразу 12.
Ученые связывают нашествие пауков с аномально высокими летними температурами вкупе с традиционным для Великобритании влажным климатом. Погода создала комфортные условия для размножения насекомых, которыми и питаются пауки, поясняют специалисты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.