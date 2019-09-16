Daily Mail: жители Великобритании жалуются на нашествие пауков

Подданные Соединенного Королевства массово жалуются в социальных сетях на нашествие пауков.

Об этом сообщает британская ежедневная газета The Daily Mail, передает агентство новостей РИА.

Многим жителям Великобритании приходится обращаться за медицинской помощью из-за укусов членистоногих. И неудивительно — из 650 обитающих в Британии видов пауков опасность для человека представляют сразу 12.

Ученые связывают нашествие пауков с аномально высокими летними температурами вкупе с традиционным для Великобритании влажным климатом. Погода создала комфортные условия для размножения насекомых, которыми и питаются пауки, поясняют специалисты.