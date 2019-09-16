В Пакистане считают, что "обычная" война с Индией может стать ядерной

Действующий премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что ситуация в регионе Кашмир может спровоцировать начало ядерной войны с Индией.

Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает "Взгляд".

Имран Хан напомнил, что и у Индии, и у Пакистана есть ядерное оружие. "Обычная война", отметил премьер, в любой момент может стать войной ядерной.

Напомним, что Пакистан считает принадлежащий на данный момент Индии Кашмир своей оккупированной территорией. В августе текущего года конфликт между Исламабадом и Нью-Дели обострился и вылился в вооруженные столкновения.