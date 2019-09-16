Действующий премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что ситуация в регионе Кашмир может спровоцировать начало ядерной войны с Индией.
Об этом сообщает британская газета The Telegraph, передает "Взгляд".
Имран Хан напомнил, что и у Индии, и у Пакистана есть ядерное оружие. "Обычная война", отметил премьер, в любой момент может стать войной ядерной.
Напомним, что Пакистан считает принадлежащий на данный момент Индии Кашмир своей оккупированной территорией. В августе текущего года конфликт между Исламабадом и Нью-Дели обострился и вылился в вооруженные столкновения.
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