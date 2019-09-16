На Украине не исключили госпереворот под руководством Порошенко

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан ответил на вопрос журналиста "ВВС Украина" о возможном государственном перевороте. Корреспондент издания спросил у чиновника, считает ли он возможным реализацию государственного переворота в стране, а также причастие к нему экс-президента Петра Порошенко.

Богдан ответил, что не хочет употреблять термин "госпереворот". Однако он допустил, что Порошенко может быть причастен к дестабилизации ситуации. Также глава офиса Зеленского заявил, что Порошенко мог специально отказываться от переговоров по обмену заключенными с Россией, поскольку ему было удобно использовать украинских заключенных в качестве рычага давления на зарубежных партнеров.

Недавно украинские журналисты сфотографировали личную переписку депутата Верховной рады от партии "Слуга Народа" Лизы Богуцкой, в которой была информация о действующем главе МВД Арсене Авакове. Из текста переписки следует, что Аваков смог сохранить свой пост для предотвращения государственного переворота, который готовит Порошенко.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что новой власти на Украине публично грозили госпереворотом.

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