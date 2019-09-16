Сотрудник службы береговой охраны и командир оперативной службы Военно-морских сил Италии предстанут перед судом.
Об этом сообщает итальянский круглосуточный новостной телеканал Rai News 24, пишет ТАСС.
Офицеры предстанут перед судом по факту гибели в кораблекрушении в Средиземноморье в октябре 2013 года 268 мигрантов.
Итальянцев обвиняют в нарушении служебных обязанностей и непреднамеренном убийстве.
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