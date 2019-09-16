Самолет МС-21 совершил первый международный полет

Среднемагистральный самолет МС-21, произведенный в России, совершил свой первый международный полет. Судно приземлилось в аэропорту Ататюрк в Стамбуле для участия в фестивале "Технофест".

Первый полет МС-21 совершил в 2017 году. Недавно самолет был представлен зарубежным коллегам на выставке МАКС-2019. В корпорации "Иркут" рассказали, что представленная в Турции модель оснащена пассажирскими креслами двух классов, а в хвостовой части самолета находится испытательное оборудование.

После полета командир воздушного судна Василий Севастьянов сообщил, что "никаких нареканий в течение полета не было, машина отработала штатно".

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что американский двигатель в самолете МС-21 планируют заменить на российский. Сейчас в самолете установлен двигатель PW-1400G, разработанного американской компанией Pratt & Whitney. Совершены три первых испытательных полета. Уже сейчас российские разработчики готовы предложить отечественный двигатель - ПД-14, который успешно заменит американского собрата.

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