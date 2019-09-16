Поддержка Российской Федерацией молодых соотечественников за рубежом и укрепление Россией исторической памяти угрожает конституционному строю Латвии.
Об этом сообщается в проекте концепции национальной безопасности прибалтийской республики, передает ТАСС.
В документе утверждается, что Россия использует политику поддержки россиян за рубежом для "вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии".
Таким образом, говорится в проекте концепции нацбезопасности республики, Москва отвергает факт оккупации Латвии Советским Союзом.
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