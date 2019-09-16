Латвия увидела в политике РФ очередную угрозу своей нацбезопасности

Поддержка Российской Федерацией молодых соотечественников за рубежом и укрепление Россией исторической памяти угрожает конституционному строю Латвии.

Об этом сообщается в проекте концепции национальной безопасности прибалтийской республики, передает ТАСС.

В документе утверждается, что Россия использует политику поддержки россиян за рубежом для "вовлечения этих людей в мероприятия, направленные против национальной безопасности Латвии".

Таким образом, говорится в проекте концепции нацбезопасности республики, Москва отвергает факт оккупации Латвии Советским Союзом.