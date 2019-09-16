Полиция Литвы займется свастикой у ворот Еврейской общины в Вильнюсе

Полиция Вильнюса, столицы Литвы, будет расследовать появление свастики у офиса Еврейской общины постсоветской республики.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу полиции Вильнюса, сообщает RuBaltic. ru.

Неизвестные "нарисовали" свастику на тротуаре вчера, 15 сентября. Вандалы перевернули контейнеры с цветами и рассыпали землю из них в форме фашистского символа.