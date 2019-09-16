Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Олег Смоленков, которого СМИ называют "американским шпионом", работал в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом Захарова рассказала телеграм-каналу "Расстрига".
"На каком-то отрезке своей карьеры дипломата он действительно работал в российском посольстве в Вашингтоне, но я лично его не знала и никогда с ним не пересекалась", - пояснила Захарова.
Представитель МИД также рассказала о странности в истории вокруг Смоленкова. По ее словам, при подготовке материала о российском дипломате западные СМИ обычно обращаются в МИД за комментариями, однако в этом конкретном случае CNN не обращались к российской стороне.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что сосед Олега Смоленкова в США сообщил о его экстренном отъезде после визита журналиста. К дому Смоленкова подъехала съемочная группа телеканала NBC. Когда корреспондент позвонил в дверь, к дому подъехали два внедорожника. Из них вышли молодые люди и сказали, что здесь запрещено вести съемку. Съемочная группа была вынуждена удалиться с частной территории Смоленкова.
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