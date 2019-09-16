Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов представил свою очередную книгу.
Об этом пишет государственное агентство новостей "Туркменистан сегодня", сообщает ТАСС.
Новое произведение главы постсоветской республики носит название "Туркменский алабай". В книге повествуется о роли собак породы алабай в культуре Туркмении.
Согласно предоставленной информации, Гурбангулы Бердымухамедов презентовал свою новую книгу на заседании кабинета министров.
Напомним, что действующий президент Туркменистана писал и о других национальных достояниях республики — лошадях, коврах или, например, особенностях национальной кухни.
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