Президент Туркмении Бердымухамедов написал книгу "Туркменский алабай"

Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов представил свою очередную книгу.

Об этом пишет государственное агентство новостей "Туркменистан сегодня", сообщает ТАСС.

Новое произведение главы постсоветской республики носит название "Туркменский алабай". В книге повествуется о роли собак породы алабай в культуре Туркмении.

Согласно предоставленной информации, Гурбангулы Бердымухамедов презентовал свою новую книгу на заседании кабинета министров.

Напомним, что действующий президент Туркменистана писал и о других национальных достояниях республики — лошадях, коврах или, например, особенностях национальной кухни.