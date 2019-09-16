Сотрудники General Motors начали массовую забастовку в США

Более 50 тысяч сотрудников компании General Motors в ночь на понедельник начали забастовку. Как сообщили в Associated Press, забастовка началась из-за того, что члены американского Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности не смогли договориться о новом трудовом контракте с руководством GM.

Часть рабочих отказалась от выполнения обязанностей. Некоторые сотрудники планируют принять участие в организованном пикете. По информации AP, действие старого трудового договора прекратилось в субботу 14 сентября. Уже 15 сентября руководители 200 заводов единогласно проголосовали за проведение забастовки.

В понедельник утром около 33 заводов компании остановили работу по всей территории США. Это первая массовая забастовка Объединенного профсоюза рабочих автопромышленности с 2007 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о забастовке сотрудников аэропорта Барселоны, которая спровоцировала отмену большинства рейсов.

Читайте также:

Протестующие жители Киева заблокировали движение электрички