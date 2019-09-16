Иран освободит танкер Stena Impero через несколько дней

Британский танкер Stena Impero освободят через несколько дней. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Аббас Мусави. По его словам, внешнеполитическому ведомству осталось решить "некоторые бюрократические вопросы".

"Судебное разбирательство по делу британского танкера Stena Impero практически завершено. С судна будет снят арест в течение нескольких дней. Для этого необходимо решить ряд бюрократических вопросов", - пояснил Мусави.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что иранские власти планировали отпустить семерых членов экипажа британского танкера Stena Impero. Судовладелец потребовал оставить на танкере минимальный состав экипажа, чтобы при необходимости вывести его в море.

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