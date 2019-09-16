В Соединенных Штатах Америки вывесили более сотни государственных флагов с 51 звездой вместо положенных 50.
Об этом сообщает российское интернет-издание News. ru.
Акция инициирована в поддержку населения столичного округа Колумбия.
Напомним, что Колумбия полноценного представительства в Конгрессе США не имеет. Округ представлен лишь делегатом в Палате представителей, который имеет право голосовать по процедурным вопросам и в комитетах.
В палате полного состава округ не имеет права голосовать.
Законопроект о предоставлении Колумбии такого права будет обсуждаться в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США 19 сентября текущего года.
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