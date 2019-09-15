В доме умершего семейного врача Ульриха Клопфера из штата Иллинойс в США полицейские обнаружили более двух тысяч останков неродившихся детей.
Об этом, ссылаясь на репортаж американской телеканал NBC, сообщает российское интернет-издание Life.
Ульрих Клопфер умер естественной смертью 3 сентября. Спустя пару дней родственники медика пришли навести порядок в его доме. Там они обнаружили первую жуткую находку и тут же вызвали полицию.
Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили в доме Клопфера 2246 медицинских останков неродившихся детей.
Как отмечает NBC, американец ранее владел несколькими медицинскими кабинетами, что специализировались на абортах. Однако его лицензия, сообщает телеканал, в 2015 году была приостановлена из-за неправильного оформления документов при проведении операций 13-летним девочкам.
Полицейские считают, что Ульрих Клопфер мог практиковать у себя дома тайные операции.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Нетаньяху не раз называл Путина «ядиди» - «мой друг». Mожно ли строить дружбу на крови пятнадцати российских военнослужащих, сбитых из-за действий израильских ВВС?
Ни одна полная история самураев не может обойтись без истории "47 ронинов", обогатившей японскую культуру и ставшей известной во всем мире благодаря многочисленным книгам, пьесам, комиксам и их экранизациям. Однако многие из них, в том числе и недавно вышедший на экраны фильм Карла Ринша, весьма далеко ушли от того, что случилось на самом деле.