В США в доме умершего доктора нашли 2246 останков неродившихся детей

В доме умершего семейного врача Ульриха Клопфера из штата Иллинойс в США полицейские обнаружили более двух тысяч останков неродившихся детей.

Об этом, ссылаясь на репортаж американской телеканал NBC, сообщает российское интернет-издание Life.

Ульрих Клопфер умер естественной смертью 3 сентября. Спустя пару дней родственники медика пришли навести порядок в его доме. Там они обнаружили первую жуткую находку и тут же вызвали полицию.

Прибывшие на место стражи правопорядка обнаружили в доме Клопфера 2246 медицинских останков неродившихся детей.

Как отмечает NBC, американец ранее владел несколькими медицинскими кабинетами, что специализировались на абортах. Однако его лицензия, сообщает телеканал, в 2015 году была приостановлена из-за неправильного оформления документов при проведении операций 13-летним девочкам.

Полицейские считают, что Ульрих Клопфер мог практиковать у себя дома тайные операции.