Премьер Судана в США попросит убрать страну из списка спонсоров террора

Действующий премьер-министр Судана Абдалла Хамдук 19 сентября отправится с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки.

Об этом, ссылаясь на издание Al Bawaba News, сообщает ТАСС.

Абдалла Хамдук в США будет добиваться исключения Судана из списка спонсоров международного терроризма.

Напомним, что хоть Соединенные Штаты Америки и сняли с североафриканской страны действовавшие на протяжении долгих двадцати лет санкции, Судан все еще числится в их списке основных спонсоров международного терроризма.

Отметим, что в том же списке есть, например, Сирия и Иран.