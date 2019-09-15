Действующий премьер-министр Судана Абдалла Хамдук 19 сентября отправится с официальным визитом в Соединенные Штаты Америки.
Об этом, ссылаясь на издание Al Bawaba News, сообщает ТАСС.
Абдалла Хамдук в США будет добиваться исключения Судана из списка спонсоров международного терроризма.
Напомним, что хоть Соединенные Штаты Америки и сняли с североафриканской страны действовавшие на протяжении долгих двадцати лет санкции, Судан все еще числится в их списке основных спонсоров международного терроризма.
Отметим, что в том же списке есть, например, Сирия и Иран.
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