На переговорах об условиях выхода Великобритании из Европейского союза есть определенный прогресс.
Об этом заявил министр Британии по вопросам Brexit Стивен Баркли, сообщает "Интерфакс".
Великобритания и Евросоюз якобы "проделывают за кулисами огромный объем работы", похвастал Баркли.
Напомним, что в августе текущего года действующий премьер-министр Британии Борис Джонсон отправил парламент страны в незапланированный отпуск. Дело в том, что Джонсон — сторонник так называемого жесткого Brexit, при котором Соединенное Королевство покидает Евросоюз сразу, а не постепенно и без всяких сделок.
Британский парламент же против столь радикальных действий.
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