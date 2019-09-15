Соединенные Штаты Америки встревожены тем, что Китайская народная республика активно инвестирует в различные проекты в Сербии.
Об этом говорится в репортаже американского телеканала CNN, сообщает газета "Взгляд".
Поднебесная, например, активно сотрудничает с бывшей югославской республикой в сфере железных дорог. По мнению CNN, это приводит к тому, что Сербия отдаляется от "традиционных западных союзников".
Примечательно, что сербы считают китайцев "спасителями" и рады сотрудничеству с Пекином, сообщает CNN.
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