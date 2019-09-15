CNN: США встревожены сотрудничеством Китая с Сербией

Соединенные Штаты Америки встревожены тем, что Китайская народная республика активно инвестирует в различные проекты в Сербии.

Об этом говорится в репортаже американского телеканала CNN, сообщает газета "Взгляд".

Поднебесная, например, активно сотрудничает с бывшей югославской республикой в сфере железных дорог. По мнению CNN, это приводит к тому, что Сербия отдаляется от "традиционных западных союзников".

Примечательно, что сербы считают китайцев "спасителями" и рады сотрудничеству с Пекином, сообщает CNN.