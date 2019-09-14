Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Из дома, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

Мир print

Неизвестные похитили унитаз из Бленхеймского дворца в Великобритании. Этот дворец известен тем, что в нем родился известный британский политик Уинстон Черчилль. Сейчас дом выполняет роль музея. Примечательно, что воспользоваться золотым унитазом по его прямому назначению мог каждый посетитель музея.

Золотой унитаз был изготовлен Маурицио Каттеланом. Мастер не просто покрыл унитаз позолотой, а полностью изготовил его из драгоценного металла, поэтому стоимость экспоната оценивается примерно в один миллион фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Детектив Джесс Милн, который прибыл на место происшествия сообщил, что воры спровоцировали серьезный потоп, поскольку унитаз был прикреплен к канализационной системе. Также полицейский предположил, что грабителям пришлось использовать минимум два автомобиля из-за слишком большой сложности ограбления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из японской гостиницы украли золотую ванну весом около 80 килограммов. Чтобы достать ванну, грабителям пришлоось немало постараться. Она была вмонтирована в стекло и установлена в мужской ванной комнате на десятом этаже гостиницы. Когда в комнате никого не было, дверь комнаты запиралась.

Читайте также:

В Берлине украли золотую монету весом 100 кг

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы золото дворец унитаз черчилль ограбление
Обсудить
Актуальная аналитика
Здоровье
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
Здоровье
Вода как натуральное лекарство для лечения многих заболеваний
Авто
На чем ездят москвичи: автомобили, которые предпочитают жители столицы
Новости Все >
Из дома, где родился Черчилль, украли золотой унитаз
В здании Министерства внутренней безопасности США появилась свастика
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Трамп признал, что США стоят за убийством сына Усамы бен Ладена
Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом"
В Крыму на дереве нашли бомбу, которая висела там со времен ВОВ
В США отказались доставлять туристов на МКС из-за отсутствия желающих
"Реал" едва не упустил победу над "Леванте"
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей-разведчиков
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу OPAL
Последние материалы
Из дома, где родился Черчилль, украли золотой унитаз
Ученые из США обнаружили способ, как вернуть артериям былую эластичность
В здании Министерства внутренней безопасности США появилась свастика
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
Трамп признал, что США стоят за убийством сына Усамы бен Ладена
Дубль Мане принес "Ливерпулю" победу над "Ньюкаслом"
В Крыму на дереве нашли бомбу, которая висела там со времен ВОВ
В США отказались доставлять туристов на МКС из-за отсутствия желающих
"Реал" едва не упустил победу над "Леванте"
ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей-разведчиков
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Плавание. Новости
Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.

Пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Общество
Россиян будут готовить к выходу на пенсию с 45 лет
Плавание. Новости
Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире
Ближний Восток
Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?

Нетаньяху не раз называл Путина «ядиди» - «мой друг». Mожно ли строить дружбу на крови пятнадцати российских военнослужащих, сбитых из-за действий израильских ВВС?

Как Нетаньяху дружится с Путиным на крови российских военных?
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Мир. Новости мира
Захарова обвинила США в похищениях российских туристов
Новости Белоруссии
Мнение: если бывший соцлагерь не опомнится, его ждет 1941 год
Общество
Глава минтруда: проблему бедности власти "заливать деньгами" не будут
Полезно знать
Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?

Одно из самых распространенных заблуждений, относящихся к алкоголю и жителям части света, именуемой Азией, заключается в следующем: мол, все азиаты, а также индейцы, совсем пить не могут. А все потому, что у них отсутствует ген, отвечающий за фермент, выводящий из организма алкоголь. Однако это не более чем миф. На самом деле он у них есть.

Мельница мифов: кто на свете всех пьянее?
Мельница мифов: 47 верных ронинов
Полезно знать
Мельница мифов: 47 верных ронинов
Новости Грузии
Политическая рокировка в Грузии убьет русофобию?
Общество
Места в очереди за iPhone 11 начали продавать за 500 тыс. руб.
Василий Амирджанов Как поход шамана спровоцировал митинг Василий Амирджанов Соломон Соловьев Рожденные 14 сентября - Гороскоп дня Соломон Соловьев Константин Кузнецов Вейп-курильщики умирают в США – грозит ли эпидемия России Константин Кузнецов
Комментарии
Волкер призвал дать Донбассу особый статус
НАТО разработало план по "сохранению превосходства"
Москва раздумывает над изменением курса по отношению к ЛДНР
Меланья Трамп вновь спровоцировала скандал своим нарядом
НАТО разработало план по "сохранению превосходства"
НАТО разработало план по "сохранению превосходства"
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" альтернативу OPAL
Пушков прокомментировал слова Кучмы о давлении на Зеленского
Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве
Кучма обвинил лидеров "нормандской четверки" в сговоре
Стратегия США - сбивать наши ответные дорогие ракеты дешевыми
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
НАТО разработало план по "сохранению превосходства"
Украинский премьер рассказал, как Киев будет относиться к Москве
Боец украинской "Альфы" погиб в ходе секретной спецоперации
Кучма обвинил лидеров "нормандской четверки" в сговоре
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
На Украине посчитали невозможным объявить войну РФ без ядерного оружия
В Испании бум на покупку недвижимости
Оттепель: глава МИД Украины прокомментировал отношения с Россией
Боец украинской "Альфы" погиб в ходе секретной спецоперации
История и современность
Древние греки знали передовые технологии подъема задолго до изобретения кранов
Древние греки знали передовые технологии подъема задолго до изобретения кранов
Под Евразией обнаружен гигантский древний континент Большая Адрия
Под Евразией обнаружен гигантский древний континент Большая Адрия
НАТО разработало план по "сохранению превосходства"
НАТО разработало план по "сохранению превосходства"
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
С-400 защитили объекты Западной Сибири от условных ракетных ударов
ФСБ планирует блокировать сразу 2 сервиса по обмену сообщениями
ФСБ планирует блокировать сразу 2 сервиса по обмену сообщениями
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Российские спецслужбы опасаются применения дронов террористами
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Как потерянный приказ изменил ход военной кампании
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Почему 13 сентября 1985 года называли "датой краха СССР"
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
Заказная статья "Проекта" о содержащихся в тюрьме Ливии россиянах поставила под угрозу их жизни
В США показали "убийцу русских войск"
В США показали "убийцу русских войск"
Фотогалереи
Самый быстрый BMW серии М 6 Фото Самый быстрый BMW серии М
"Предметы" обожания 10 Фото "Предметы" обожания
Вымершие животные снова воскреснут 9 Фото Вымершие животные снова воскреснут
Что бы это значило... 8 Фото Что бы это значило...
Практическое руководство по флирту 8 Фото Практическое руководство по флирту
Домашнее
Восемь основных правил, как сохранить зрение у ребёнка
Три совета, если женщина решила рожать за границей
Альтернативные способы использования зубной пасты
Пять доказательств, почему воспитание детей в Корее и Японии считается лучшим
Избавление от вшей с помощью шести средств народной медицины
Ученые рассказали, почему пожилые люди склонны к полноте
Есть вероятность, что красное вино снижает риск проблем с кишечником - ученые
Ученые рассчитали, в какие дни недели инфаркт атакует человека
Что провоцирует развитие синдрома поликистозных яичников
Что провоцирует развитие синдрома поликистозных яичников
Знания о периоде полураспада лекарства могут улучшить результаты лечения пациентов
Знания о периоде полураспада лекарства могут улучшить результаты лечения пациентов
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Почему женщины часто жалуются на мужчин
Пилить любимого или не пилить
Пилить любимого или не пилить
Правила счастливых отношений
Правила счастливых отношений
Как создать объем для волос: проверенные советы
Как создать объем для волос: проверенные советы
Лишний вес: когда спорт и диеты не дают результата
Лишний вес: когда спорт и диеты не дают результата
Поклонники беспокоятся за стремительно похудевшую Анастасию Волочкову
Поклонники беспокоятся за стремительно похудевшую Анастасию Волочкову
Уборка за полминуты
Уборка за полминуты
Лайфхаки уборки, которые на самом деле не работают
Лайфхаки уборки, которые на самом деле не работают
Забавные фото
"Чудо-остров, жить на нем легко и просто" 8 Фото "Чудо-остров, жить на нем легко и просто"
Божественная природа Северной Америки 9 Фото Божественная природа Северной Америки
Удивительные прически мира 7 Фото Удивительные прически мира
Золотые купола Москвы 9 Фото Золотые купола Москвы
Туманы. И что в них особенного? 8 Фото Туманы. И что в них особенного?
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ