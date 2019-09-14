Из дома, где родился Черчилль, украли золотой унитаз

Неизвестные похитили унитаз из Бленхеймского дворца в Великобритании. Этот дворец известен тем, что в нем родился известный британский политик Уинстон Черчилль. Сейчас дом выполняет роль музея. Примечательно, что воспользоваться золотым унитазом по его прямому назначению мог каждый посетитель музея.

Золотой унитаз был изготовлен Маурицио Каттеланом. Мастер не просто покрыл унитаз позолотой, а полностью изготовил его из драгоценного металла, поэтому стоимость экспоната оценивается примерно в один миллион фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Детектив Джесс Милн, который прибыл на место происшествия сообщил, что воры спровоцировали серьезный потоп, поскольку унитаз был прикреплен к канализационной системе. Также полицейский предположил, что грабителям пришлось использовать минимум два автомобиля из-за слишком большой сложности ограбления.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что из японской гостиницы украли золотую ванну весом около 80 килограммов. Чтобы достать ванну, грабителям пришлоось немало постараться. Она была вмонтирована в стекло и установлена в мужской ванной комнате на десятом этаже гостиницы. Когда в комнате никого не было, дверь комнаты запиралась.

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