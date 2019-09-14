ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей-разведчиков

Центральное разведывательное управление опубликовало на своем сайте рассекреченные документы времен холодной войны. В архивах есть упоминания программы по использованию голубей для ведения разведки. В частности, документы могут пролить свет на то, как голубей готовили к выполнению разведывательных задач.

Сотрудники ЦРУ решили использовать именно голубей, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в качестве переносчиков почты. Птицы могут преодолеть сотни километров, чтобы вернуться к себе домой, а также нести на себе небольшие грузы. В годы холодной войны их хотели оснастить 16-миллиметровой камерой.

Один из центров подготовки голубей хотели создать на Аляске, чтобы вести разведку крайнего севера СССР. "Ряд технических и других причин", - говорится в документе, препятствовали реализации программы, поэтому голуби-разведчики так и не стали использоваться американцами.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в разное время человечество использовало голубей. Голубя человек приручил около шести тысяч лет назад. Голубиной почтой пользовались и в Египте, и в Древней Греции, и в Древнем Риме. Во время Первой и Второй мировых войн почтовые голуби активно использовались для передачи ценной информации. Сегодня им тоже находят применение. Разнообразное, включая криминальное. Например, в одной из бразильских тюрем голуби передавали заключенным мобильные телефоны.

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