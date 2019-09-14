Пользователи социальных сетей раскритиковали первую леди США Меланью Трамп из-за шва на её платье, которое напоминает одну из обрушенных башен-близнецов 11 сентября 2001 года.
В Instagram первой леди появилась фотография Меланьи и Дональда Трампа, которые посетили мемориальный комплекс в память о погибших пассажирах рейса №93. На фото Меланья Трамп одета в синее платье, на котором вышит шов, напоминающий одну из башен-близнецов, обрушенных 18 лет назад. Более того, вышитую башню пересекает молния в виде самолета.
Пользователи интернета разделились во мнениях. Одни утверждают. что супруга Дональда Трампа умышленно одела такой наряд. Другие считают, что инцидент произошел случайно.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о недавнем инциденте с Дональдом Трампом и его супругой. Президент США подозвал Меланью Трамп жестом, которым обычно дают команду собакам.
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