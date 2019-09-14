Боец украинской "Альфы" погиб в ходе секретной спецоперации

Одесский информационный ресурс "Думская" сообщил, что в ходе секретной спецоперации СБУ на территории области погиб боец СБУ из подразделения "Альфа". Изданию стало известно имя погибшего - Александр Иваньков. Военнослужащему было 33 года.

Пресс-служба СБУ никак не прокомментировала инцидент, лишь указала на то, что специальное подразделение ЦСО "Альфа" понесло потери в ходе секретной операции в Одесской области. Примечательно, что лейтенант Иваньков не входил в "группу А" Одесской области, а был специально прислан из Киева для участия в операции.

Ранее погибший боец участвовал в так называемых "АТО" и "ООС". Также ряд украинских СМИ отметили путаницу с датами проведения спецоперации. Разные источники в СБУ утверждают, что спецоперация проводилась 11 либо 12 сентября.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Служба безопасности Украины инсценировала "смерть" журналиста Аркадия Бабченко.

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