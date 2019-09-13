Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало допрос моряков, которые вернулись в страну в рамках обмена заключенными между Москвой и Киевом. Об этом рассказал адвокат одного из моряков.
По его словам, их вызвали на допрос по делу "о попытке захвата власти" бывшим президентом Украины Петром Порошенко, а также в связи с инцидентом в Керченском проливе в ноябре минувшего года.
"В Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных моряков по делу о "Керченском инциденте", возбужденном по заявлению бывшего замглавы администрации президента Януковича Портнова", - написал он на своей странице в Facebook.
Напомним, Порошенко обвиняют в том, что после инцидента в Керченском проливе он ввел на Украине военное положение, "чтобы сохранить власть" перед президентскими выборами. Следователи возбудили уголовное дело по факту возможной государственной измены в отношении экс-президента страны.
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