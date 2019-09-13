В Казахстане к длительным срокам тюремного заключения приговорили семерых граждан Таджикистана.
Об этом сообщила пресс-служба городского суда города Алма-Аты, сообщает агентство новостей РИА.
Уроженцы постсоветской республики признаны виновными "в создании террористической группы и участии в ее деятельности, в приготовлении к акту терроризма, в незаконном изготовлении взрывного устройства, в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства в составе террористической группы".
Все они получили от 12 до 18 лет лишения свободы.
Сообщается, что гражданами Таджикистана руководил из Афганистана духовный наставник по имени "Шахамад".
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