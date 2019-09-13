Чаще других гражданство Финляндии получают россияне, эстонцы и иракцы

Россияне стали лидерами по получению гражданства Финляндии в минувшем году.

Об этом заявили в государственном центре статистики Финляндии, сообщает ТАСС.

Согласно предоставленной информации, в прошлом году финское гражданство получили 1,7 тысяч граждан Российской Федерации. Примечательно, что число это сократилось по сравнению с 2017 годом почти 1 тысячу.

На втором месте по числу получивших финское гражданство оказались уроженцы Сомали, на третьем — жители Ирака, а на четвертом — граждане Эстонии.