Россияне стали лидерами по получению гражданства Финляндии в минувшем году.
Об этом заявили в государственном центре статистики Финляндии, сообщает ТАСС.
Согласно предоставленной информации, в прошлом году финское гражданство получили 1,7 тысяч граждан Российской Федерации. Примечательно, что число это сократилось по сравнению с 2017 годом почти 1 тысячу.
На втором месте по числу получивших финское гражданство оказались уроженцы Сомали, на третьем — жители Ирака, а на четвертом — граждане Эстонии.
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