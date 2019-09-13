Суд Риги, столицы Латвии, 29 октября текущего года начнет рассмотрение уголовного дела в отношении Иварса Келлийса.
Об этом пишет латышское национальное информационное агентство LETA, сообщает RuBaltic. ru.
Гражданина постсоветской республики обвиняют в участии в вооруженном конфликте на юго-востоке Украине на стороне ополчения Донбасса.
Иварса Келлийса, пишет LETA, задержали в 2016 году.
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