Зеленский поблагодарил США за военную поддержку Украины

Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Вашингтон за оказание военной помощи Украине. Об этом он написал на своей официальной странице в Twitter.

"Благодарен США за разблокирование военной помощи Украине, за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. США вновь подтвердили свое стратегическое партнерство с Украиной. Работаем вместе дальше", - заявил глава государства.

Он также добавил, что Киев установил прекрасные отношения с главой США Дональдом Трампом и его администрацией, основанные на равном и взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее Белый дом выделил Украине военную помощь в размере около 140 миллионов долларов после пересмотра соответствующих программ.

В конце августа американское издание Politico рассказало о распоряжении Дональда Трампа пересмотреть размер военной помощи Украине, которая ранее составляла 250 миллионов долларов. Американский лидер хотел убедиться, что эти деньги будут использованы наилучшим образом с точки зрения соблюдения интересов США.

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