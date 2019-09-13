Полиция Литвы отказалась расследовать установку в Вильнюсе мемориальной доски пособнику нацистов Йонасу Норейке.
Об этом пишет сеть крупнейших новостных интернет-изданий в Прибалтике Delfi, сообщает портал RuBaltic. ru.
Литовская полиция передала информацию для оценки Департаменту по вопросам культурного наследия.
Напомним, что неделю тому назад группа лиц без согласования с властями Вильнюса установила на здании библиотеки Академии наук в столице постсоветской республики заново изготовленную доску Йонасу Норейке.
Йонас Норейка лично участвовал в убийствах литовских евреев во время Второй мировой войны. Пособник нацистов был казнен в феврале 1947 года.
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