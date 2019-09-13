Тело пропавшего в 1997 году американца нашли благодаря картам Google

Тело пропавшего без вести американца Уильяма Молдта удалось найти с помощью карт Google.

Об этом пишет газета The Sun-Sentinel, сообщает агентство новостей РИА.

Мужчина пропал в далеком 1997 году. После безуспешных поисков полиция объявила Молдта без вести пропавшим.

Но в конце августа житель города Лейк-Уорт заметил на Google-картах затонувший в пруду автомобиль в считанных метрах от своего дома. Бдительный гражданин обратился в полицию.

Правоохранители достали машину из водоема и обнаружили в нем останки Уильяма Молдта.