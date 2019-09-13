Тело пропавшего без вести американца Уильяма Молдта удалось найти с помощью карт Google.
Об этом пишет газета The Sun-Sentinel, сообщает агентство новостей РИА.
Мужчина пропал в далеком 1997 году. После безуспешных поисков полиция объявила Молдта без вести пропавшим.
Но в конце августа житель города Лейк-Уорт заметил на Google-картах затонувший в пруду автомобиль в считанных метрах от своего дома. Бдительный гражданин обратился в полицию.
Правоохранители достали машину из водоема и обнаружили в нем останки Уильяма Молдта.
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