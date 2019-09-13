Власти Индонезии искусственно вызовут дождь для борьбы с пожарами

Власти Индонезии собираются искусственно вызвать дождь для борьбы с пожарами на территории острова Калимантан.

Об этом сообщает издание Antara, пишет агентство новостей РИА.

Согласно предоставленной информации, индонезийское управление по оценке и применению технологий подготовило 50 тонн соли для создания искусственного дождя.

С самолета, сообщает Antara, произведется посев облаков солью.

Напомним, что посев облаков — наиболее распространенный способ изменения погоды. Применяется как для создания дождя в засушливых местах, так и для уменьшения вероятности града.