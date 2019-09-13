Власти Индонезии собираются искусственно вызвать дождь для борьбы с пожарами на территории острова Калимантан.
Об этом сообщает издание Antara, пишет агентство новостей РИА.
Согласно предоставленной информации, индонезийское управление по оценке и применению технологий подготовило 50 тонн соли для создания искусственного дождя.
С самолета, сообщает Antara, произведется посев облаков солью.
Напомним, что посев облаков — наиболее распространенный способ изменения погоды. Применяется как для создания дождя в засушливых местах, так и для уменьшения вероятности града.
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